Segini Harga Outfit Keluarga Atta Halilintar Nyoblos ke TPS

JAKARTA - Segini harga outfit keluarga Atta Halilintar nyoblos ke TPS. Keluarga Atta Halilintar menjadi sorotan ketika mencoblos ke TPS pada Rabu, 14 Februari 2024. Pasalnya, mereka datang ke TPS dengan outfit yang sangat mahal.

Melalui Atta Halilintar yang mengabadikan momen keluarga kecilnya menggunakan hak suara untuk mencoblos Pemilu 2024, Atta Halilintar tampak mengenakan sepatu berwarna hitam yang diduga memiliki merek Alexander MCQueen.

Perlu diketahui, sepatu dengan merek tersebut seri Black Leather Clear Sole Low Top memiliki harga USD465 atau setara dengan Rp7,21 juta (dengan kurs Rp15.520 per USD).

Sementara itu, istri Atta Halilintar, Aurel Hermansyah menggunakan sandal Crocs berwarna putih. Sandal tersebut dibandrol dengan harga Rp1,7 juta.

Aurel juga menggunakan tas tote bag dengan merek Goyard seri Bellechasse Biaude PM Black 2017. Tote bag tersebut memiliki harga mulai dari Rp26,9 juta hingga Rp28,2 juta.