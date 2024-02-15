Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harga Outfit Keluarga Atta Halilintar Nyoblos ke TPS

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |20:06 WIB
Segini Harga Outfit Keluarga Atta Halilintar Nyoblos ke TPS
Outfit Atta Halilintar ke TPS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini harga outfit keluarga Atta Halilintar nyoblos ke TPS. Keluarga Atta Halilintar menjadi sorotan ketika mencoblos ke TPS pada Rabu, 14 Februari 2024. Pasalnya, mereka datang ke TPS dengan outfit yang sangat mahal.

Melalui Atta Halilintar yang mengabadikan momen keluarga kecilnya menggunakan hak suara untuk mencoblos Pemilu 2024, Atta Halilintar tampak mengenakan sepatu berwarna hitam yang diduga memiliki merek Alexander MCQueen.

Perlu diketahui, sepatu dengan merek tersebut seri Black Leather Clear Sole Low Top memiliki harga USD465 atau setara dengan Rp7,21 juta (dengan kurs Rp15.520 per USD).

Sementara itu, istri Atta Halilintar, Aurel Hermansyah menggunakan sandal Crocs berwarna putih. Sandal tersebut dibandrol dengan harga Rp1,7 juta.

Aurel juga menggunakan tas tote bag dengan merek Goyard seri Bellechasse Biaude PM Black 2017. Tote bag tersebut memiliki harga mulai dari Rp26,9 juta hingga Rp28,2 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement