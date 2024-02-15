Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Hasil Quick Count Pilpres 2024, Pengusaha Properti Singgung Janji 3 Juta Rumah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |18:34 WIB
Hasil Quick Count Pilpres 2024, Pengusaha Properti Singgung Janji 3 Juta Rumah
3 juta Rumah. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto menyatakan hasil hitung cepat atau quick count mampu menjadi modal awal para pelaku usaha, terutama di sektor properti, mengihitung ulang rencana usaha kedepan.

Sebab menurutnya, ketika sebelum penyelenggaraan Pilpres 2024, para pelaku usaha cendrung wait and see atau agak mengendurkan ekspansi usaha, untuk melihat arah kebijakan Presiden berikutnya.

"Bagi pengusaha keunggulan itu membuat yang dinanti sudah selesai, sehingga kepastian dalam usaha itu bisa segera dihitung," ujar Joko saat dihubungi MNC Portal, Kamis (15/2/2024).

Menurutnya, para pelaku usaha di sektor properti siap menyambut baik apa yang menjadi program Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming yang saat ini mendominasi perolehan suara, untuk merealisasikan janjinya membangun 3 juta rumah.

Joko mengatakan, program 3 Juta rumah tersebut menjadi hal yang perlu didorong oleh Pemerintahan selanjutnya mengingat angka backlog yang hingga saat ini masih sebesar 12,7 juta. Angka tersebut bisa terus bertambah seiring juga pertumbuhan populasi di Indonesia.

Halaman:
1 2
