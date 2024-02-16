Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Puasa

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |13:51 WIB
Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Puasa
Jokowi Pastikan Stok Beras Cukup. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan stok beras menjelang bulan Ramadan atau Puasa aman. Hal tersebut sekaligus menyanggah soal kelangkaan beras yang terjadi saat ini.

"Ya semua stok siapkan," kata Jokowi di GOR Basket Bekasi, Kota Bekasi, Jumat (16/2/2024).

Jokowi mengatakan, pemerintah selalu rugi setiap tahunnya untuk mengecek ketersediaan stok beras. Menurutnya ketersediaan beras menjadi perhatian khusus pemerintah.

"Ya setiap tahun udah rutinitas yang selalu kita kita jaga terus," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Pasar Induk Beras Cipinang pada siang hari ini Kamis (15/2). Kedatangannya itu untuk mengecek dan memastikan stok beras dalam kondisi yang aman.

"Saya datang di Pasar Induk beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok nya ada. Karena dari sinilah di distribusikan ke ritel, ke supermarket, ke daerah dari pasar induk Cipinang. Sehingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada tersedia, jumlahnya cukup. Dan saya melihat melimpah," kata Jokowi usai melakukan pengecekan.

Jokowi menjelaskan bahwa permasalahan terkait adanya kelangkaan dan kenaikan harga beras dikarenakan suplai dari hasil panen belum masuk. Pendistribusian juga terganggu akibat banjir.

"Ya suplai, suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi di panen belum masuk pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Gerobokan itu mempengaruh.

Halaman:
1 2
