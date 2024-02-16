Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapat Insentif, MNC Insurance Ajak Agen Berprestasi Trip ke Jepang dan Swiss

Lurisa Lulu , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |14:49 WIB
Dapat Insentif, MNC Insurance Ajak Agen Berprestasi Trip ke Jepang dan Swiss
MNC Insurance Gelar Agency Kick Off 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance mengajak rekan agen yang berprestasi wisata ke Jepang dan Swiss. Insentif trip tersebut bisa dijadikan kesempatan bagi seluruh rekan agen untuk ikut ambil bagian.

Insentif ini pun disambut positif oleh para agen MNC Insurance. Agen Pos Solo MNC Insurance Wong Siek An menilai komisi yang diberikan MNC Insurance memang di atas rata-rata perusahaan asuransi lain.

"Kita dapat dari MNC Insurance jujur saja saat ini memang kompetitif, seperti pemberian asuransi kesehatan untuk agennya, trip luar negri dan lainnya, acaranya juga sudah bagus dengan durasi tidak terlalu panjang dan ulur waktu,” kata dia, Kamis 15 Februari 2024.

MNC Insurance menggelar Agency Kick Off 2024 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Acara bertema synergy for growth bertujuan mengajak semua anggota tim dan rekan agen untuk bersinergi membangun ikatan yang kuat, serta mempererat kolaborasi demi mengukir kesuksesan yang menginspirasi.

"Terima kasih kepada para agen atas dedikasi dan kerja sama yang tak tergantikan," ujar Head of Agency MNC Insurance, Prima Meinanda.

Pada acara yang dilangsungkan, di Banaran Sky View, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Halaman:
1 2
