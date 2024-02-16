Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dugaan Pelanggaran, OJK Pantau Ketat Investree

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |20:14 WIB
Dugaan Pelanggaran, OJK Pantau Ketat Investree
OJK Pantau Ketat Investree (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap PT Investree Radhika Jaya alias Investree selaku penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech peer to peer lending.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap Investree.

“Antara lain mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam operasional dan pelindungan konsumen sebagaimana aduan masyarakat,” kata Aman dalam keterangan resminya, Jumat (16/2/2024).

Aman menyebut, OJK akan menindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan dalam hal dugaan pelanggaran tersebut terbukti, termasuk akan bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendukung proses penindakan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas pelanggaran dimaksud.

Lebih lanjut, OJK meminta Investree untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tata kelola yang baik, dan mengimbau masyarakat bijak dalam menyikapi atensi terhadap Investree tersebut.

Halaman:
1 2
