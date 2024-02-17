Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sambut Valentine dan Imlek, MNC Finance dan MNC Leasing Gelar Makan Durian Bersama

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |12:20 WIB
Sambut Valentine dan Imlek, MNC Finance dan MNC Leasing Gelar Makan Durian Bersama
MNC Finance dan MNC Leasing gelar makan durian bersama (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Sambut hari raya Imlek dan hari Valentine MNC Finance dan MNC Leasing mengadakan makan durian Bersama. Makan durian digelar di wasabae Japanois Eatery & Bar, Gedung MNC Bank Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Disiapkan ratusan buah durian untuk dinikmati oleh semua undangan yang hadir. Tidak hanya makan sepuasnya, para undangan pun diperbolehkan untuk membawa pulang buah duriannya.

“Dalam suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan, kami mengundang rekanan bisnis kami untuk bersama-sama menikmati momen istimewa merayakan Hari Raya Imlek dan Valentine dalam acara "Durian Kasih Sayang: Merajut Hubungan dalam Keberagaman," ucap Presiden direktur PT MNC Finance Gabriel, Sabtu (17/2/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172455/mnc_leasing-aU94_large.jpg
Pertegas Komitmen Sustainability, MNC Leasing Dukung Inovasi Industri Alat Berat Bersama GM Tractors
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159894/mnc_leasing_raih_penghargaan-tw1Y_large.jpg
MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) Raih Penghargaan The Best Performance Multifinance Company 5 Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157394/mnc_leasing-5vj9_large.jpg
MNC Leasing Tegaskan Komitmen Pembiayaan Alat Berat untuk Industri Pertambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155775/mnc_leasing-x5WJ_large.jpg
MNC Leasing Perkuat Pembiayaan Alat Berat, Dukung Proyek Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147874/mnc_leasing-2QNL_large.jpg
MNC Leasing Siapkan Rp50 Miliar untuk Pembiayaan Tambang dan Perkebunan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147838/mnc_leasing-mOv7_large.jpg
Gandeng MNC Leasing, Dirut Bank SBI Indonesia Bidik Pembiayaan di Sektor Pertambangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement