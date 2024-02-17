Sambut Valentine dan Imlek, MNC Finance dan MNC Leasing Gelar Makan Durian Bersama

MNC Finance dan MNC Leasing gelar makan durian bersama (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Sambut hari raya Imlek dan hari Valentine MNC Finance dan MNC Leasing mengadakan makan durian Bersama. Makan durian digelar di wasabae Japanois Eatery & Bar, Gedung MNC Bank Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Disiapkan ratusan buah durian untuk dinikmati oleh semua undangan yang hadir. Tidak hanya makan sepuasnya, para undangan pun diperbolehkan untuk membawa pulang buah duriannya.

“Dalam suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan, kami mengundang rekanan bisnis kami untuk bersama-sama menikmati momen istimewa merayakan Hari Raya Imlek dan Valentine dalam acara "Durian Kasih Sayang: Merajut Hubungan dalam Keberagaman," ucap Presiden direktur PT MNC Finance Gabriel, Sabtu (17/2/2024).