Vertical Garden, Solusi Berkebun di Lahan Sempit Perkotaan

JAKARTA - Vertical garden metode berkebun yang sangat cocok untuk digunakan di perkotaan. Saat ini tanah kosong semakin sedikit sehingga hampir-hampir tidak ada lahan untuk berkebun. Metode vertical garden menjadi salah satu solusi yang hadir.

Vertical garden disebut juga dengan greenwall adalah suatu metode bercocok tanam dengan menggunakan lahan yang sempit. Metode ini memanfaatkan ruang vertikal di rumah seperti pagar, dinding, dan tralis.

“Kata siapa tinggal di Ibukota bikin kita gak bisa menyalurkan hobi berkebun? Kenalan sama Vertical Garden yuk, salah satu solusi berkebun dengan memanfaatkan lahan yang sempit,” tulis instagram Kementerian Pertanian, dikutip Sabtu (17/2/2024).

Metode ini memiliki banyak sekali keuntungan yaitu:

-Dapat merawat banyak tanaman

-Bisa dilakukan di lahan terbatas

-Menjadi sarana ruang hijau

-Menjadi penangkal sinar matahari

-Mengurangi polusi udara

-Meningkatkan suplai oksigen

-Meredam polusi udara

-Sirkulasi udara lebih baik

-Hasil buah dan sayur lebih baik