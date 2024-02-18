Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2024

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |19:08 WIB
7 Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2024
Anggaran Kementerian dan Lembaga Terbesar di 2024. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Kementerian dan Lembaga mendapatkan alokasi anggaran belanja 2024. Ada tujuh kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran belanja terbesar di tahun 2024.

Berdasarkan buku Informasi APBN 2024, dasar alokasi anggaran belanja Kementerian dan Lembaga pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) adalah diarahkan semakin berkualitas (spending better) melalui belanja yang semakin efektif, efisien, transparan,, fokus mendukung prioritas pembangunan dan akuntabel.

"Tercatat sebesar Rp1.090,8 triliun #UangKita tercatat dialokasikan untuk belanja Kementerian/Lembaga di tahun 2024," tulis akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Indonesia @ditjenanggaran.

Berikut 7 Kementerian dan Lembaga dengan alokasi anggaran terbesar:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp147,37 triliun.

2. Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp139,27 triliun.

3. Kepolisian Negara RI (Kapolri) mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp117,41 triliun.

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp98,99 triliun.

5. Kementerian Kesehatan (Kemnakes) mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp90,48 triliun.

