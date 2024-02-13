Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Mulai Susun APBN 2025

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |20:04 WIB
Sri Mulyani Mulai Susun APBN 2025
Sri Mulyani Susun RAPBN 2025. (Foto: Okezone.com/DJP)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai membahas rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Pembahasan dilakukan bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan jajaran pimpinan eselon I Kementerian Keuangan.

“Kemarin siang, saya bersama Pak Wamenkeu dan jajaran pimpinan eselon I berdiskusi cukup panjang mengenai topik yang sangat penting, yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025,” kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara, Selasa (13/2/2024).

Menkeu meminta agar perancangan APBN kali ini makin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. Selain itu juga menjawab harapan-harapan dari masyarakat Indonesia.

“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan APBN.

Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184773/menkeu_purbaya-1Rbx_large.jpeg
APBN Defisit Rp479,7 Triliun pada Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176675/apbn_2025-zkEH_large.jpg
Defisit Lagi, Purbaya Umumkan APBN Tekor Rp371,5 Triliun di September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155524/sri_mulyani-QawM_large.jpg
Sri Mulyani Dapat Anggaran Rp47,1 Triliun di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/320/3153422/sri_mulyani-4uO5_large.jpg
Sri Mulyani Janji Jaga Defisit dan Utang Secara Hati-Hati dalam APBN 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141364/apbn_2025-0kud_large.png
Kabar Baik, APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/320/3140429/sri_mulyani-sCXb_large.jpg
Sri Mulyani Sampaikan Asumsi Dasar Makro 2026 Buat Modal Kerja Prabowo, Ekonomi 5,2%-5,8%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement