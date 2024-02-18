4 Fakta Pengganti Sri Mulyani hingga Luhut Jadi Sorotan di Tengah Hasil Quick Count Pilpres 2024

JAKARTA – Susunan kabinet Prabowo-Gibran menjadi sorotan usai unggul dalam hitung cepat Pemilu 2024. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyoroti komposisi menteri ekonomi dalam kabinet di pemerintahan terbaru, pasca pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Lantaran, pasangan Prabowo-Gibran unggul berdasarkan hitungan cepat atau quick count sejumlah lembaga survei.

Berikut Okezone merangkum 4 fakta pengganti Sri Mulyani hingga Luhut jadi sorotan di tengah hasil quick count pemilu 2024, Minggu, (18/2/2024).

1. Koalisi ‘Indonesia Maju’ Cukup Gemuk

Bhima melihat koalisi ‘Indonesia Maju’ atau sembilan partai politik (parpol) yang memberi dukungan politik pada Prabowo-Gibran cukup gemuk. Sehingga akan mempengaruhi komposisi kabinet kedepannya, terutama mereka yang mengisi pos menteri ekonomi.

“Tentunya yang dihadapi oleh Prabowo ini adalah koalisi yang sangat gemuk. Ini siapa nih yang akan menempati pos-pos ekonomi atau pos-pos menteri di bidang ekonomi?” ujar Bhima saat dihubungi, Rabu, 14 Februari 2024.

2. Khawatir dengan Pergantian Menteri

Meski masih menjadi teka-teki, Bhima khawatir jika Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditempati bukan dari kalangan profesional.

“Siapa yang akan menggantikan Sri Mulyani, menggantikan Luhut, dan menggantikan Menteri-Menteri profesional yang ada di lingkaran Jokowi saat ini, itu menjadi teka-teki besar,” paparnya.