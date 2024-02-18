Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerima BLT Rp600 Ribu dan Syarat Dapatnya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |13:58 WIB
Penerima BLT Rp600 Ribu dan Syarat Dapatnya
BLTRp600 Ribu Cair. (Foto;okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu dikabarkan segera cair lagi. Pencairan rencana dilakukan bulan ini.

Namun demikian tidak semua masyarakat bisa mendapatkan BLT. Pasalnya hanya masyarakat yang terdaftar bisa dapat bantuan sosial tersebut.

BLT Rp600 ribu diberikan untuk meringankan beban ekonomi yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino tersebut. Selain itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa bantuan serupa akan diberikan hingga tiga bulan pertama tahun depan dengan jumlah 10 kilogram beras tiap bulannya.

Untuk mengambil bansos harus menggunakan data kependudukan seperti KTP. Berikut ini KTP yang berhak terima bansos pengganti El Nino Rp600 ribu:

1. Masyarakat yang tergolong miskin

2. Masyarakat yang tergolong rentan miskin

3. Bukan ASN, baik PNS maupun PPPK.

4. Bukan anggota TNI dan Polri

5. Terdata di DTKS Kemensos sebagai penerima PKH atau BPNT.

