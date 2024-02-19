Sandiaga Uno Dorong Generasi Muda Berinovasi untuk Ciptakan Lapangan Kerja

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mendorong generasi muda untuk berinovasi dalam menciptakan produk-produk kreatif. Sebab hal tersebut dapat menciptakan banyak lapangan kerja ke depannya.

“Mendorong generasi muda terus berinovasi untuk menciptakan produk-produk kreatif sehingga mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” ujar Sandi saat saat hadir di Sandiaga Uno Economic Vision for Indonesia, Job Creation and Affordability for All di School of Goverment and Public Policy, di Hambalang, Kabulaten Bogor, Jawa Barat, Senin (19/2/2024).

Adapun visi untuk ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, Sandiaga mengedepankan penciptaan lapangan kerja hingga harga bahan pokok yang terjangkau.

Oleh karena itu, hal tersebut menjadi fokus dalam visi ekonominya untuk menjawab keluhan masyarakat. Sandiaga juga mengatakan kerja mudah dan harga murah menjado isu utama yang disampaikan masyarakat di lebih daru 2.000 titik kunjungannya ke pelosok Nusantara.

Dengan ekonomi yang fokus kepada ekonomi hijau, di mana ekonomi ini adalah memberdayakan UMKM lewat kewirausahaan, maka akan mampu mencapai pertumbuhan yang dibutuhkan.