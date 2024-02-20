Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Merger BTN Syariah-Bank Muamalat, OJK: Cukup Menarik

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |20:26 WIB
Merger BTN Syariah-Bank Muamalat, OJK: Cukup Menarik
Rencana Merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan update merger PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan unit usaha PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk yakni BTN Syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, tahap uji tuntas atau due diligence tersebut sudah berlangsung dan tinggal menunggu finalisasi.

"Yang BTN? ya sudah (due diligence) dalam pembicaraan sudah agak lama ya itu tinggal tunggu finalisasi aja. Kalau pembicaraan sudah beberapa bulan lalu ya penjelasan update terakhir perkembangannya sudah berlangsung saat ini," kata Dian dalam konferensi pers OJK, Selasa (20/2/2024).

Adapun Dian juga sudah berdiskusi dengan BUMN, BTN dan Bank Muamalat sendiri, sehingga baik untuk kepentingan bersama kedua bank ini bersinergi.

"Secara umum, saya memprediksi ini salah satu akuisisi dan merger yang cukup menarik tahun ini," ungkap Dian.

Saat ditanya tenggat waktu, Dian menegaskan hanya ada masalah teknis yang membuat merger ini seakan mundur. Aspek hukum akan terus berjalan, sehingga proses akan terus didorong.

Halaman:
1 2
