HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Nilai Ekonomi Dunia Masih Lambat karena Risiko Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |16:56 WIB
OJK Nilai Ekonomi Dunia Masih Lambat karena Risiko Ini
OJK Nilai Ekonomi Dunia Masih Lambat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pertumbuhan ekonomi global tahun ini diproyeksi melambat. Hal tersebut karena masih terdapat sejumlah risiko atau downside risk yang membayangi pertumbuhan ekonomi global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, berbagai risiko yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi global melambat antara lain, biaya pinjaman dan beban utang, lemahnya permintaan, serta divergensi pemulihan di negara-negara besar di dunia.

“Selain itu, berbagai faktor risiko geopolitik serta potensi perubahan konstelasi kebijakan politik dari berbagai pemilu di negara besar yang lain menjadikan unknown variable yang perlu dicermati,” kata Mahendra dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024 di The St. Regis Jakarta pada Selasa (20/2/2024).

Kendati demikian, sentimen pasar keuangan global secara umum cenderung positif sejak Desember 2023 lalu, didukung oleh ekspektasi penurunan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) dan perkiraan soft landing di Amerika Serikat (AS).

Hal itu mendorong kembalinya aliran dana masuk ke Emerging Markets (EM) dan menjadi penopang penguatan pasar keuangan global, termasuk pasar keuangan Indonesia. Volatilitas baik di pasar saham, surat utang, maupun nilai tukar juga terpantau menurun.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
