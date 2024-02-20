Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BUMN Garap Food Estate 2 Juta Hektare di Papua Selatan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |10:40 WIB
BUMN Garap Food Estate 2 Juta Hektare di Papua Selatan
BUMN garap food estate di Papua (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perusahaan BUMN bakal membangun Food Estate di Merauke, Papua Selatan. Lahan garapan perseroan mencapai 2 juta hektare (ha).

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, mengatakan pada tahap awal pembangunan Food Estate, luas lahan yang digarap perseroan baru seluas 60.000 hektare. Nantinya, diperuntukkan penanaman tebu sebagai bahan baku produksi bioetanol.

Menurutnya, pemerintah tengah membidik sejumlah regulasi baru terkait dengan mega proyek lumbung pangan di kawasan Timur Indonesia tersebut.

“Ya, jadi kan Papua Selatan, kami kan sedang membangun Food Estate ya, jadi kami saat ini kan sedang menyelesaikan nanti berbagai regulasi terkait dengan Food Estate di Papua yang sudah diputuskan nanti,” ujar Tiko, Selasa (20/2/2024).

“Di akhir nanti akan ada 2 juta hektare, tapi di awal ini baru 60.000 hektare dulu, untuk nantinya itu kawasan pembangunan tebu dan bioetanol,” paparnya.

Terkait waktu pelaksanaannya, ditargetkan proses penanaman tebu mulai dilakukan pada April atau Mei 2024. Tiko menyebut, proyek Food Estate tidaklah mudah karena butuh waktu 1-2 tahun untuk menyesuaikan antara bibit dengan tanahnya.

“Kami sedang percepat, harapan kami nanti bulan April atau Mei kita mulai tanam, tapi nanti saya ingatkan juga ke teman-teman bahwa membangun food estate ini nggak mudah ya, karena kita mesti butuh waktu 1-2 tahun untuk menyesuaikan dulu antara bibit dengan tanahnya,” beber dia.

Halaman:
1 2
