HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Daftar Prakerja 2024 Lewat HP

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |20:06 WIB
Cara Daftar Prakerja 2024 Lewat HP
Cara Daftar Prakerja 2024 Lewat HP. (Foto ;okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Cara daftar prakerja 2024 lewat HP. Pencarian masyarakat mengenai pendaftaran Kartu Prakerja gelombang terbaru pada tahun 2024 masih tinggi.

Hal ini disebabkan karena Kartu Prakerja menjadi salah satu program yang banyak diminati oleh masyarakat. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui situs resmi Prakerja, yaitu www.prakerja.go.id.

Lantas, bagaimana cara daftar prakerja 2024 lewat hp? Dilansir dari berbagai sumber berikut cara pendaftaran Prakerja melalui hp dengan mudah.

1. Persiapkan data diri Anda dengan lengkap dan benar.

2. Buatlah kata sandi yang kuat namun mudah diingat.

3. Pastikan untuk mencentang kotak "Saya menyetujui syarat dan ketentuan".

Halaman:
1 2
