Harga Beras Mahal dan Langka, Ini Langkah Bulog

JAKARTA - Pasokan beras di pasar masih terbatas dan harganya cenderung naik sejak beberapa pekan lalu hingga saat ini. Perkara itu dipicu oleh berbagai hal, salah satunya gagal panen pada tahun lalu.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan pihaknya menggelontorkan beras melalui program Bulog Siaga yang dilaksanakan di Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

“Kegiatan ini merupakan respon konkrit Bulog terhadap keresahan masyarakat yang secara umum terdampak dengan adanya fenomena kenaikan harga beras yang terjadi beberapa waktu belakangan ini sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh komoditi pangan murah," ujar Bayu, Selasa (20/2/2024).

Melalui Bulog Siaga, lanjut dia, perusahaan akan menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras premium dan komoditas pangan lainnya secara langsung ke masyarakat.

"Program ini dilaksanakan guna mendekatkan pasokan beras dan pangan lainnya kepada masyarakat,” ucapnya.