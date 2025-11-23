Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton di Aceh

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |17:35 WIB
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton di Aceh
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton di Aceh (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar beras impor ilegal sebanyak 250 ton masuk ke wilayah Indonesia melalui Sabang, Aceh.

“Kabar bahwa ada beras masuk, ilegal. Tanpa izin, tanpa seizin dengan pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Mentan saat konferensi pers di kediaman pribadinya, Kalibata 10, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2025).

Amran menyebut laporan mengenai masuknya beras tersebut diterima hari ini dan langsung mengumumkan ke publik. “Kami terima laporan tadi sekitar jam dua, bahwasanya ada beras masuk di Sabang. Itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat," ujarnya.

Menindaklanjuti laporan itu, Mentan langsung berkoordinasi dengan aparat terkait. “Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berasnya. Enggak boleh keluar," katanya.

Dia menegaskan saat ini stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi sehingga impor tidak diperlukan. “Saat ini kita, beras kita, stok kita tertinggi. Tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Ini dengan berbagai dalihnya, berbagai teori-teori pembenaran," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181947/beras-rblG_large.jpg
Bapanas Ingatkan Pedagang Jangan Naikkan Harga Beras Seenaknya, Tak Sesuai HET Izin Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181367/mentan_amran-evMo_large.jpg
Produksi Beras RI Naik 4,1 Juta Ton, Tertinggi Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178297/mentan_amran-mRk8_large.jpg
Harga Beras di Indonesia Timur Tinggi, Amran Turunkan Tim Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178245/mentan_amran-otGi_large.jpg
Bapanas Ungkap 2 Cara Jaga Stabilitas Harga Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175704/mentan-lLnX_large.jpg
Mentan: FAO Ungkap Produksi Beras RI Terbesar Kedua di Dunia, 3 Bulan Swasembada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172342/prabowo_subianto-psB3_large.jpg
Prabowo Pamer RI Swasembada Beras di PBB, Ekosistem Pangan Diperkuat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement