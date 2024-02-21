Resmi Jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Punya Harta Kekayaan Rp22,8 Miliar

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) hari ini, Rabu (21/2/2024).

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dilantik untuk menggantikan jabatan Mahfud MD di Kabinet Indonesia Maju.

Berdasarkan dari laman elhkpn.kpk.go.id, Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hadi Tjahjanto memiliki kekayaan Rp22.844.574.594 (Rp22,8 miliar).

Dengan rincian, lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Malang dan Jakarta dengan total jumlah Rp6.970.000.000 (Rp6,9 miliar).

Kemudian, Hadi juga tercatat memiliki tiga mobil dan satu motor yang nilai totalnya mencapai Rp486.450.000 (Rp486 juta). Kemudian, harta bergerak lainnya Rp1.905.000.000 (Rp1,9 miliar).