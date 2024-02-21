Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Pastikan Ketersediaan Rupiah di Ramadhan dan Lebaran 2024 Cukup

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |17:23 WIB
BI Pastikan Ketersediaan Rupiah di Ramadhan dan Lebaran 2024 Cukup
Ketersediaan Rupiah di Puasa dan Lebaran 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia memastikan ketersediaan Rupiah jelang Ramadhan hingga hari raya Lebaran 2024. Hal itu karena kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

"Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah NKRI khususnya dalam menyambut Ramadan dan Idulfitri 1445 H melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2024," jelas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil RDG BI Edisi Februari 2024, Rabu (21/2/2024).

Adapun Januari 2024, nilai transaksi digital banking tercatat sebesar Rp5.335,33 triliun atau tumbuh 17,19% (yoy). Nilai transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 39,28% (yoy) mencapai Rp83,37 triliun.

Nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 149,46% (yoy) dan mencapai Rp31,65 triliun, dengan jumlah pengguna 46,37 juta dan jumlah merchant 30,88 juta, yang sebagian besar merupakan UMKM.

Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mencapai Rp692,32 triliun atau naik sebesar 2,58% (yoy).

Halaman:
1 2
