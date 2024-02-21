Sejarah! Indonesia Jadi Anggota OECD, Negara ASEAN Pertama

JAKARTA - Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).

"Saya laporkan ke Pak Presiden. Tadi malam bahwa keanggotaan Indonesia di OECD sudah diterima," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/4/2024).

Menurut Airlangga, hal ini merupakan momen yang bersejarah karena Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang diterima daripada OECD.

"Jadi ini merupakan momen bersejarah, Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang diterima daripada OECD dan kedua, negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea," terangnya.

Dikatakan Airlangga, beberapa negara juga mengatakan siap mendukung Indonesia menjadi OECD, seperti Australia dan Jepang.