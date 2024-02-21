Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sejarah! Indonesia Jadi Anggota OECD, Negara ASEAN Pertama

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |19:34 WIB
Sejarah! Indonesia Jadi Anggota OECD, Negara ASEAN Pertama
Indonesia Jadi Anggota OECD. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).

"Saya laporkan ke Pak Presiden. Tadi malam bahwa keanggotaan Indonesia di OECD sudah diterima," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/4/2024).

Menurut Airlangga, hal ini merupakan momen yang bersejarah karena Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang diterima daripada OECD.

"Jadi ini merupakan momen bersejarah, Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang diterima daripada OECD dan kedua, negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea," terangnya.

Dikatakan Airlangga, beberapa negara juga mengatakan siap mendukung Indonesia menjadi OECD, seperti Australia dan Jepang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158823/menko_airlangga-Tp8Z_large.jpg
Keluar dari Middle Income Trap, Aksesi ke OECD Jadi Transformasi Ekonomi RI 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144739/menko_airlangga-3v0a_large.jpg
Indonesia Jadi Negara ASEAN Pertama Serahkan Initial Memorandum ke OECD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/320/3144434/menko_airlangga-iEyK_large.jpg
Menko Airlangga Serahkan Initial Memorandum ke Sekjen, Indonesia Menuju Jadi Anggota OECD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/320/3144413/menko_airlangga-Bh16_large.jpg
RI Siap Gabung OECD, Menko Airlangga Serahkan Dokumen Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/320/3119824/oecd-rY1y_large.jpg
Bertemu Sekjen OECD, Menko Airlangga Bahas Keanggotaan RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/320/3112369/airlangga-bpvI_large.jpg
RI Bakal Jadi Negara Asean Pertama Gabung OECD, Kejar Target Ekonomi 8%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement