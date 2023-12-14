Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK dan OECD Terbitkan Kajian Pemanfaatan Teknologi di Sektor Asuransi

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |20:48 WIB
OJK dan OECD Terbitkan Kajian Pemanfaatan Teknologi di Sektor Asuransi
OJK dan OECD terbitkan kajian pemanfaatkan teknologi di industri asuransi (Foto: OJK)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meluncurkan kajian pemanfaatan teknologi di sektor asuransi. Diharpakan kajian ini bisa meningkatkan penilaian risiko dan pengurangan risiko pemegang polis.

Peluncuran kajian yang berjudul The Leveraging Technology for Risk Assessment and Risk Reduction in Insurance berlangsung di Bali, Kamis, dalam format roundtable discussion dan dihadiri 85 orang peserta dari 27 negara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa potensi pemanfaatan teknologi pada sektor asuransi sangat besar.

Pemanfaatan tersebut dapat digunakan untuk memperluas jangkauan dan layanan asuransi, serta mencegah mis-selling dalam proses pemasaran produk asuransi, seperti penggunaan analisis big data dan kecerdasan buatan untuk memastikan kesesuaian produk yang ditawarkan dengan profil, preferensi, dan kebutuhan pemegang polis.

Menurut Ogi, pemanfaatan teknologi juga tidak hanya di sisi pemasaran, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan purna jual, khususnya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses penyelesaian klaim, pembayaran manfaat asuransi, dan memungkinkan penanganan keluhan secara lebih cepat.

Ogi menambahkan bahwa hingga 2030, nilai perkiraan ekonomi digital Indonesia mencapai lebih dari USD200 hingga USD300 miliar dan Indonesia memiliki 215 juta pengguna internet atau 77% dari populasi.

