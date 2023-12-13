Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Literasi Keuangan Meningkat, OJK: Masyarakat Terhindar dari Penipuan

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |07:43 WIB
Literasi Keuangan Meningkat, OJK: Masyarakat Terhindar dari Penipuan
OJK Sebut Literasi Keuangan Meningkat. (Foto: OJK)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat skor indeks literasi keuangan kini cukup tinggi. Hal ini terbilang positif karena menandakan masyarakat mulai teredukasi literasi keuangan dengan baik.

Berdasarkan indeks Literasi dan Inklusi Keuangan (LINK) 2023, Indonesia mendapat skor indeks literasi keuangan sebesar 69,7. Selain itu, hasil riset juga menunjukkan inklusi keuangan nasional memperoleh skor awareness sebesar 64,3%.

 BACA JUGA:

“Kalau masyarakat teredukasi dengan baik, ini bisa menghindarkan masyarakat dari skema penipuan, namun di sisi lain juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu (13/12/2023) malam.

Pada indeks ini, terdapat tiga parameter pengukuran, yakni perilaku keuangan, sikap terkait keuangan, dan pengetahuan keuangan.

 BACA JUGA:

Indeks Link dibuat menggunakan metode kuantitatif survei terhadap 5.000 responden berusia 18-55 tahun. Riset dilakukan dengan platform data collection tSurvey yang mampu menjangkau responden secara akurat dengan memanfaatkan kapabilitas telco data insight. Sedangkan penyelenggaraannya digelar pada 12-16 Juni 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/622/3191770/paylater-9Hoz_large.png
Aturan Baru Paylater Resmi Berlaku: Dari Penyelenggara hingga Penagihan, Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190374/ojk-4Csd_large.jpg
Viral Debt Collector Kalibata Dikeroyok hingga Tewas, OJK Perketat Aturan Penagihan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189877/ipo_emiten_di_bei-qZYI_large.jpg
OJK Buka Suara soal Belum Ada BUMN IPO Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189797/ojk_optimistis_penghimpunan_dana_di_pasar_modal_akan_meningkat-b1qS_large.jpg
OJK: Penghimpunan Dana di Pasar Modal Tahun Depan Lebih Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189192/banjir_di_sumatera-fA8H_large.jpg
OJK Minta Asuransi Permudah Klaim Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187795/pinjol-QsLq_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Pinjol Resmi OJK per Desember 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement