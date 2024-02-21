Jokowi Resmikan Makassar New Port Besok

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal meresmikan Makassar New Port dan Jalan Tol Pelabuhan besok. Ini merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal ikut mendampingi Jokowi ke Sulawesi Selatan. Kepala Negara dan rombongan diketahui sudah berada di daerah tersebut.

Makassar New Port dan Jalan Tol Pelabuhan dibangun BUMN dan Kementerian PUPR berdasarkan penugasan Presiden sejak 2021 lalu. Erick mengatakan, tugas itu sudah dirampungkan dan dipercaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur.

Makassar New Port diharapkan memegang peranan penting bagi industri sekitar, sekaligus menjadi hub Indonesia Timur.

"Alhamdulillah, kami di Kementerian BUMN mampu merampungkan penugasan yang diberikan Bapak Presiden sesuai target waktu. Saya ingat di tahun 2021, Presiden menugaskan kami agar pembangunan kedua proyek strategis nasional itu dipercepat penyelesaiannya,” ujar Erick, Rabu (21/2/2024).

Makassar identik dengan daerah pelabuhan, karenanya keberadaan mega pelabuhan itu semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Makassar dan kawasan di sekitarnya.

"Makassar dan kemajuan Indonesia Timur itu ditentukan oleh pelabuhan. Dalam sejarah perkembangan Makassar, dari ratusan tahun yang lalu itu pelabuhan, karena itu saya berharap peresmian pelabuhan ini memberikan berkah besar bagi Makassar," paparnya.