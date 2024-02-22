Digiserve Catat Pertumbuhan Bisnis Sepanjang 2023

JAKARTA - PT Digital Aplikasi Solusi atau Digiserve by Telkom Indonesia mencatat pertumbuhan pesat dalam aspek bisnis, pelayanan dan operasional selama dua tahun terakhir.

Presiden Direktur Digiserve Ahmad Hartono mengatakan bahwa keberhasilan Digiserve dalam memacu pertumbuhan bisnis terutama berkat terobosan produk dan layanan terbaik bagi para pelanggan, yang didukung kuat oleh Telkom Group.

"Dengan fokus pada bisnis ICT Managed Solutions di Indonesia, Digiserve berhasil menorehkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari bisnis, pelayanan, hingga operasional,"ujarnya saat Media Gathering Digiserve, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Selain itu, Digiserve memiliki layanan unggulan yaitu Software Defined Wide Area Network (SDWAN), di mana pendapatannya telah tumbuh sebesar 26%. Hal ini membuat Managed Network and Security Service (MNSS) sebagai penyumbang Tetal Contract Value (TCV) terbesar selama tahun 2023.

"Portofolio MNSS sebagai penyumbang TCV terbesar di tahun 2023 dengan kontribusi pendapatan sebesar 76,68%," katanya.

Lanjutnya, Digiserve juga berhasil meluncurkan Next Gen Solution seperti Cloud PBX Direct Routing dan SASE. Juga mempertahankan skor Service Level Agreement (SLA) di angka 99,9%, melampaui standar industri.