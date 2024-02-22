7 Pinjol Tanpa BI Checking 2024

JAKARTA - 7 pinjol tanpa BI Checking 2024. Saat ini ada banyak sekali aplikasi yang menawarkan pinjaman uang tanpa mengecek riwayat kredit nasabah.

Pinjaman online tanpa BI checking memang cepat cair dan lebih mudah. hanya perlu siapkan KTP sebagai syarat pengajuan KTA tanpa BI checking dan kartu kredit.

7 Pinjol tanpa BI checking 2024. Aplikasi yang tanpa BI checking langsung cair namun, perlu diingat bahwa pinjaman seperti ini cenderung berbahaya karena tergolong ilegal.

Sebagai informasi BI Checking adalah sebuah proses pemeriksaan data kredit debitur yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan resmi sebelum memberikan pinjaman.

Kemudian adapun tujuan dari BI Checking adalah untuk mengetahui riwayat kredit debitur, seperti jumlah pinjaman, jenis pinjaman, jatuh tempo, cicilan, bunga, denda, dan status pembayaran.

7 pinjol tanpa BI Checking 2024. BI Checking sekarang disebut SLIK OJK, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. SLIK OJK adalah sistem informasi kredit yang diintegrasikan dengan OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia.

Lantas, apakah ada 7 pinjol tanpa BI Checking 2024 yang legal? Berikut ini daftar aplikasi penyedia pinjaman online tanpa BI checking legal dan langsung cair ke DANA 2024 ini sampai tuntas.

1. Julo

Julo adalah aplikasi pinjaman online yang resmi dan terpercaya di Indonesia. Julo menawarkan kredit tanpa agunan (KTA) dengan proses pengajuan yang mudah, cepat, dan aman melalui smartphone Android. Julo juga memiliki bunga mulai dari 4% hingga 9% per bulan.

Untuk mengajukannya download aplikasi Julo, dan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 21-60 tahun, tinggal di wilayah layanan Julo. Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap minimal Rp 2.500.000 per bulan, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan rekening bank pribadi yang aktif, dan mengisi formulir pinjaman secara akurat pada aplikasi Julo.

Jika memenuhi syarat-syarat di atas, maka bisa mendapatkan limit pinjaman maksimal Rp15.000.000 dengan tenor maksimal 9 bulan.

2. Tunaiku

Tunaiku adalah alternatif pinjaman dana dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh Tunaiku tergolong rendah, yakni hanya 2-4 persen per bulan tanpa dikenakan biaya provisi.

Tunaiku juga menyediakan jumlah pinjaman yang bervariasi, mulai dari Rp2 juta hingga Rp20 juta.

3. AdaKami

AdaKami adalah aplikasi pinjaman online yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi ini menawarkan pinjaman dengan proses yang mudah, mulai dari Rp400 ribu hingga Rp10 juta.

Ada berbagai pilihan tenor yang bisa dipilih, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Biaya layanan yang dikenakan sebesar 2,42%.

Syarat pengajuan pinjamannya hanya perlu menggunakan KTP, nomor ponsel aktif, dan nomor rekening bank aktif.