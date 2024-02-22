Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Sudah Belanja Rp94,6 Triliun pada Januari 2024, Ini Rinciannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |17:04 WIB
Jokowi Sudah Belanja Rp94,6 Triliun pada Januari 2024, Ini Rinciannya
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat ini realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp94,6 triliun pada Januari 2024. Artinya sudah 3,9% dari pagu sudah dibelanjakan di 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja dari kementerian/lembaga mencapai Rp44,8 triliun atau 4,1% dari pagu.

"Terutama sangat didukung atau dikontribusikan oleh belanja yang berurusan dengan pemilu," kata Menkeu dalam APBNKITA Edisi Februari 2024, Kamis (22/2/2024).

Belanja non kementerian/lembaga mencapai Rp51,6 triliun atau 3,8% dari pagu, terutama untuk pembayaran pensiun.

Kalau kita lihat BPP bulan Januari 2024 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dan 2022 meskipun relatif hampir sama dengan situasi tahun 2021.

Halaman:
1 2
