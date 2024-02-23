Advertisement
HOME FINANCE

BSI UMKM Center Surabaya, Barometer Inkubator Bisnis UMKM Jawa Timur

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |18:45 WIB
BSI UMKM Center Surabaya, Barometer Inkubator Bisnis UMKM Jawa Timur
UMKM Center BSI. (Foto: dok BSI)
A
A
A

SURABAYA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendorong pelaku UMKM lokal semakin berdaya melalui kehadiran UMKM Center, salah satunya di Surabaya, Jawa Timur.

Saat ini, UMKM Center BSI Surabaya memiliki lebih dari 600 UMKM binaan yang terdiri dari UMKM pemula, UMKM berkembang, maupun UMKM berdaya, yang berasal dari beberapa sektor industri seperti makanan dan minuman, kriya, fesyen, dan lainnya.

Hingga Desember 2023, pembiayaan UMKM BSI mencapai Rp45,47 triliun tumbuh 8,49 persen secara year on year.

SVP SME Business Group BSI Risqi Widayat mengatakan bahwa UMKM menjadi salah satu fokus pengembangan bisnis di tahun ini untuk mendorong UMKM nasional semakin berdaya.

BSI pun berkomitmen menjadikan BSI UMKM Center Surabaya sebagai barometer inkubator bisnis UMKM Jawa Timur. Para pelaku UMKM binaan tersebut selalu dilibatkan dalam banyak kegiatan, salah satunya bazar UMKM, baik yang berskala nasional maupun internasional, seperti saat acara charity Indonesia-Palestina, bazar kegiatan ASEAN di Labuan Bajo, maupun event besar lainnya.

“Ini merupakan salah satu cara agar produk-produk mereka bisa dikenal luas oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Karena produk UMKM yang menjadi binaan di UMKM Center harus bisa bersaing tidak hanya di pasar dalam negeri saja,” kata Risqi.

Untuk lebih mendorong para pelaku UMKM di Jawa Timur terpacu, beberapa program juga dibuat di UMKM Center Surabaya seperti Klinik UMKM sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan mendapatkan ilmu. Ada juga training series bertajuk UMKM Center Surabaya School of Entrepreneurship.

1 2
