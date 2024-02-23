Persaingan Logistik Ketat, Jokowi Resmikan Makassar New Port Seluas 52 Hektare

JAKARTA - Presiden Jokowi telah meresmikan Dermaga Makassar New Port Tahap 1A, 1B dan 1C yang memiliki panjang total 1.280 meter. Demi menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia Pelindo membangun proyek strategi nasional (PSN) ini di atas lahan seluas 52 hektare (ha).

Pemindahan mockup kontainer ke mockup kapal dan penandatanganan prasasti dilakukan sebagai simbolis peresmian.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa persaingan antar negara saat ini betul-betul sangat ketat. Persaingan ini akan dimenangkan oleh siapa saja yang memiliki efisiensi yang baik.

Biaya logistik nasional berada di angka 24% pada 10 tahun lalu, lebih tinggi dari negara lain yakni 9-12%. tidak terintegrasinya pelabuhan dengan kawasan industri serta tidak terintegrasinya pelabuhan dengan pabrik menjadi perkara biaya logistik di Tanah Air.

Meski demikian, Jokowi telah menyakinkan bahwa saat ini biaya logistik nasional sudah turun di angka 14%. Namun, angka tersebut masih termasuk tinggi dibandingkan negara lainnya.

“Sekarang, biaya logistik kita sudah turun kurang lebih 14%. Sudah turun banyak tetapi tetap masih sedikit lebih tinggi dari negara lain dan ini menjadi PR kita bersama,” ungkap Presiden Jokowi dalam sambutannya, dikutip Jumat (23/2/2024).