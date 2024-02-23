Daftar 10 Sektor Bisnis dan Kota Potensial Naik pada 2024

JAKARTA – 10 sektor bisnis dan kota potensial yang akan tumbuh pada 2024.

Menurut survei yang dilakukan oleh Knight Frank pada akhir tahun 2023, terdapat beberapa temuan mengenai outlook properti di Indonesia pada tahun 2024.

Survei ini melibatkan para pemangku kepentingan bidang properti seperti Property Developer, Property Consultant, Property Investor, Financial Institution, dan akademisi.

“Jadi property outlook ini adalah salah satu publikasi hasil dari survei yang kami lakukan di akhir tahun lalu.” kata Senior Advisor Research Syarifah Syaukat, pada Press Conference Jakarta Property Highlight H2 2023.

Dalam survei tersebut ditemukan hasil bahwa 78% responden menyatakan sikap optimisme pada tahun politik 2024. Menurut mereka, pertumbuhan properti relatif akan tetap stabil dan positif tetap tumbuh.

“Jadi terkait dengan tahun politik yang terjadi di tahun ini, kami mencoba mengkalkulasi bahwa 78% responden kami menyatakan optimisme. Menyatakan bahwa meskipun tahun politik di tahun ini, pertumbuhan properti relatif akan tetap stabil dan akan positif tetap tumbuh,” jelas Syarifah.