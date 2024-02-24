Soal Makan Siang Gratis, Kepala Bapanas: Anggarannya Capai Rp500 Triliun

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi singgung anggaran untuk program makan siang gratis capai Rp500 triliun. Program tersebut dinilainya memerlukan banyak persiapan yang matang untuk menghindari krisis pangan.

Jika dibandingkan dengan anggaran pembangunan IKN yaitu Rp466 Trilun, program makan siang gratis memiliki anggaran yang lebih besar.

"Saya baru bertemu dengan tim beliau (Prabowo Subianto), sebenarnya kalau mau di eksekusi (program makan siang gratis) itu seperti apa, itu angkanya kurang lebih Rp500 triliun," ujar Arief saat ditemui dalam acara Nagara Institute dikutip, Sabtu (24/2/2024).

Arief kemudian membeberkan rincian dari kebutuhan biaya untuk merealisasikan program makan siang gratis tersebut. Anggaran tersebut terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan bahan pangan, pengadaan bahan pangan, hingga pendistribusiannya.

Melihat kondisi saat ini, menurut Arief, produktivitas pertanian di Indonesia masih cukup terbatas. Maka untuk merealisasikan program makan siang gratis, masih diperlukan adanya pengadaan bahan pangan yang lebih.

Arief juga menjelaskan bahwa program makan siang gratis perlu memastikan ketersediaan bahan pangan cukup dan tidak menimbulkan dampak kelangkaan di pasar. Maka, pengadaan yang paling utama untuk merealisasikan program tersebut adalah gudang penyimpanan bahan pangan terlebih dahulu.