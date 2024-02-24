Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Investasi Masuk RI, Para Investor Cermati Hal Ini Usai Pemilu 2024

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |10:29 WIB
Investasi Masuk RI, Para Investor Cermati Hal Ini Usai Pemilu 2024
Investasi ke RI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Investor dinilai masih akan memperhatikan kebijakan ekonomi selanjutnya usai Pemilu 2024.

Direktur Retail & IT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Fifi Virgantria menyampaikan bahwa pemilu yang damai akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas pasar.

"Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis ke depan yang tentunya akan berdampak pada kinerja emiten di pasar modal," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

Pernyataan ini disampaikan saat acara Market Outlook 2024 bertajuk Prospek dan Strategi Investasi Pasar Modal Pasca Pemilu di Tahun Naga 2024.

Head of Equity Research BRIDS Erindra Krisnawan menyampaikan bahwa pilpres yang berlangsung dengan baik memberikan konfirmasi atas faktor stabilitas Indonesia.

Halaman:
1 2
