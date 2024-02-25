BRI-MI Sabet Top 5 Manajer Investasi pada Tahun Pertama Gabung BRI Group

JAKARTA – Semakin beragamnya produk investasi yang menawarkan berbagai return yang atraktif membuat Manajer Investasi terus berupaya mengoptimalkan kinerjanya untuk menjaga kepercayaan investor.

Salah satunya adalah komitmen PT BRI Manajemen Investasi atau BRI-MI sebagai pelopor industri reksadana pertama di Indonesia dan merupakan perusahaan anak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berhasil mencatatkan pencapaian dan pertumbuhan impresif di sepanjang 2023.

Di tahun pertama perusahaan yang telah berganti nama dari PT Danareksa Investment Management pada 2023 ini, mampu mencatatkan dana kelola (Asset Under Management/AUM) reksadana tumbuh hingga 13 persen. Dengan demikian, AUM reksadana BRI-MI di penghujung tahun 2023 adalah sebesar Rp30,56 triliun.

Wakil Direktur BRI Catur Budi Harto mengatakan bahwa prestasi tersebut merupakan buah dari konsistensi BRI Group dalam melayani nasabahnya tak terkecuali pemegang saham di segmen ritel. Dia berharap ini menjadi motivasi untuk lebih dapat dipercaya dalam memenuhi kebutuhan investasi masyarakat Indonesia.

“Prestasi ini membuktikan bahwa BRI Manajemen Investasi tetap menjadi manajer investasi bertaraf global meski telah berganti nama. BRI Group terus berkomitmen melayani nasabah tak terkecuali segmen ritel baik internal maupun eksternal BRI dengan mengedepankan pelayanan secara digital,” ucapnya.