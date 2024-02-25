Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Li Ka-Shing, Superman Kaya Raya Jadi Orang Terkaya di Hong Kong 2024

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |17:16 WIB
Li Ka-Shing, Superman Kaya Raya Jadi Orang Terkaya di Hong Kong 2024
Li Ka Shing jadi orang terkaya Hong Kong (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Li Ka-Shing, miliarder ini dijuluki sebagai Superman lantaran dihormati sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di Asia. Li-Ka-Shing menduduki posisi pertama pada daftar orang terkaya di Hong Kong berdasarkan data Forbes.

Melansir pada situs Forbes, pada Minggu (25/2/2024), Li-Ka-Shing memiliki harta kekayaan bersih sebesar USD36,2 miliar atau setara dengan Rp559,17 triliun (Kurs Rp15.446 per USD).

Mayoritas kekayaannya terdiri dari saham di perusahaan real estate CK Hutchison Holdings dan CK Asset Holdings. Namun, Li Ka-Shing pensiun pada Mei 2018, tetapi sekarang menjadi penasihat senior di perusahaannya.

Kini, putranya Victor yang juga seorang konglomerat menggantikan ayahnya memimpin perusahaan dan sekarang memiliki lebih dari 300.000 karyawan yang telah beroperasi di lebih dari 50 negara.

Pria kelahiran 1928 ini memulai karirnya sebagai produsen bunga dan mainan plastik sebelum beralih ke bidang properti. Dirinya mendirikan perusahaan plastik, Cheung Kong, yang dinamai Sungai Yangtze, diusianya yang ke-21 tahun dengan tabungan yang dipunya dan pinjaman dari kerabatnya senilai USD6.500 setara Rp100,4 juta.

Pada 1979, Li membeli saham pengendali di Hutchison Whampoa, menjadi pengusaha Cina pertama yang mengakuisisi perusahaan besar Inggris. Di bawah kepemimpinannya, Hutchison berkembang menjadi operator pelabuhan terbesar di dunia dan memiliki investasi di berbagai sektor termasuk minyak, telekomunikasi, dan internet.

Halaman:
1 2
