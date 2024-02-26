Truk Tangki Meledak di Dumai, Stok BBM Aman?

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan kebutuhan BBM untuk masyarakat wilayah Dumai dan sekitarnya dipastikan dalam kondisi aman dan terkendali, pasca insiden kecelakaan mobil tangki BBM yang terjadi Minggu, 25 Februari 2024, di Dumai, Riau.

“Sejauh ini pekerjaan untuk menjamin pasokan BBM di area Dumai dan sekitarnya tetap berjalan. Insiden yang terjadi Minggu siang itu juga relatif tidak mempengaruhi kegiatan operasional lainnya di lapangan,” kata Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, (Sumbagut), Susanto August Satria, dalam keterangannya, Senin (26/2/2024).

Menurut Susanto, untuk mengantisipasi kejadian serupa, saat ini perusahaan tengah melakukan proses investigasi dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Insiden kecelakaan mobil tangki tersebut terjadi pada Minggu siang, di Jalan Gatot Subroto, Kilometer 11, Kota Dumai. Berdasarkan keterangan warga, mobil tangki tersebut terguling saat berusaha menghindari truk pengangkut CPO yang berlawanan arah.

“Kami pastikan bahwa kedua awak mobil tangki tersebut selamat. Saat ini keduanya telah mendapatkan perawatan yang sesuai dengan standar di Rumah Sakit terdekat,” jelas Susanto.