Viral Eskalator Stasiun Manggarai Rusak Bikin Penumpang Jatuh, Kemenhub: Terjadi Anomali

JAKARTA - Eskalator Stasiun Manggarai yang rusak tengah ramai dibincangkan. Bahkan banyak video-video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan penumpang terjatuh.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Ferdian Suryo Adhi Pramono mengatakan, dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana stasiun ditargetkan rampung dalam satu minggu ke depan.

"Kami membutuhkan waktu 1 minggu untuk memperbaiki eskalator yang rusak tersebut," ujar Ferdinand di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (26/2/2024).

Ferdinand menjelaskan, kejadian rusaknya eskalator di Stasiun Manggarai merupakan situasi anomali atau kejadian yang tidak terprediksi. Pasalnya kondisi eskalator maupun lift di Stasiun Manggarai sebetulnya dalam kondisi baik.

"Terkait eskalator itu sudah kami analisa. Sebenarnya lift dan eskalator masuk dalam list yang beroperasi dengan baik, kemarin itu memang terjadi anomali, kami tidak memperkirakan kerusakan," sambungnya.