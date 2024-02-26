Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Pinjol Bisa Cair di Hari Minggu?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |06:55 WIB
Apakah Pinjol Bisa Cair di Hari Minggu?
Ilustrasi apakah pinjol bisa cair? ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik apakah pinjol bisa cair di hari Minggu? Hal ini dikarenakan beberapa nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman uang. Salah satu langkahnya adalah dengan ikut pinjaman online atau pinjol.

Lantas apakah pinjol bisa cair di hari Minggu? Jawabannya adalah ya. Tapi perlu diperhatikan pinjol bisa cair hari Minggu. Namun, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan pinjol.

Umumnya, pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki layanan 24/7, termasuk layanan pencairan dana. Apalagi aplikasi pinjol juga menawarkan kemudahan pencairan dana.

Sebagai informasi, pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset.

Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187795//pinjol-QsLq_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Pinjol Resmi OJK per Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689//pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187567//pinjol-cCvz_large.jpg
Dugaan Kartel Pinjol, KPPU Wajib Lakukan Ini Saat Periksa 97 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184821//interpol_kejar_2_wna_dpo_pinjol_ilegal-0tTz_large.jpg
Bareskrim Koordinasi dengan Interpol Kejar 2 WNA DPO Pinjol Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184816//sindikat_pinjol_ilegal_ditangkap-62Bv_large.jpg
Sindikat Pinjol Ilegal Ditangkap, 400 Orang Jadi Korban hingga Diperas Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184800//pinjol-Tt7I_large.jpg
Polisi Ciduk Sindikat Pinjol Ilegal, Modus Ancam Sebarkan Foto Bugil Nasabah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement