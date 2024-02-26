Apakah Pinjol Bisa Cair di Hari Minggu?

JAKARTA - Mengulik apakah pinjol bisa cair di hari Minggu? Hal ini dikarenakan beberapa nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman uang. Salah satu langkahnya adalah dengan ikut pinjaman online atau pinjol.

Lantas apakah pinjol bisa cair di hari Minggu? Jawabannya adalah ya. Tapi perlu diperhatikan pinjol bisa cair hari Minggu. Namun, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan pinjol.

Umumnya, pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki layanan 24/7, termasuk layanan pencairan dana. Apalagi aplikasi pinjol juga menawarkan kemudahan pencairan dana.

Sebagai informasi, pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset.

Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung.