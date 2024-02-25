Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Daftar Pinjol Tanpa BI Checking 2024

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |03:44 WIB
Berikut Daftar Pinjol Tanpa BI Checking 2024
Pinjaman Online Tanpa BI Checking (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pinjaman online (Pinjol) menjadi salah satu cara mendapatkan uang dengan cepat yang sering digunakan oleh masyarakat. Saat ini ada banyak sekali aplikasi yang menawarkan pinjaman uang tanpa mengecek riwayat kredit nasabah atau tanpa BI checking, namun hal ini cenderung ilegal.

Pinjaman online tanpa BI checking hanya perlu siapkan KTP sebagai syarat pengajuan KTA tanpa BI checking dan kartu kredit. Pinjaman online tersebut akan lebih cepat cair dan lebih mudah apabila tanpa BI checking.

Meski demikian, perlu diingat bahwa pinjaman seperti ini cenderung berbahaya karena tergolong ilegal.

Sebagai informasi BI Checking adalah sebuah proses pemeriksaan data kredit debitur yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan resmi sebelum memberikan pinjaman.

Adapun tujuan dari BI Checking adalah untuk mengetahui riwayat kredit debitur, seperti jumlah pinjaman, jenis pinjaman, jatuh tempo, cicilan, bunga, denda, dan status pembayaran.

Saat ini BI Checking disebut sebagai SLIK OJK, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. SLIK OJK adalah sistem informasi kredit yang diintegrasikan dengan OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement