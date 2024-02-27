Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Seleksi CASN 2024, Ini Rincian Lowongan Formasi CPNS dan PPPK Guru

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |12:01 WIB
Seleksi CASN 2024, Ini Rincian Lowongan Formasi CPNS dan PPPK Guru
Formasi CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Peningkatan kualitas tenaga pendidik, baik dari jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) disertai dengan kualitas rekrutmennya menjadi prioritas Pemerintah.

Maka itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membuka kebjiakan formasi khusus bagi pengadaan tenaga pendidikan dan kesehatan pada rekrutmen tahun 2024.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, dari total kebutuhan ASN tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22% dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.

“Dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di Pemda telah disiapkan 419.146 atau 22, 45 persen untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah,” ujar Menteri Anas dikutip, Selasa (27/2/2024).

Kebutuhan instansi pusat terdiri dari 207.247 CPNS yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Sedangkan 221.936 kebutuhan PPPK akan dibuka lowongan guru, tenaga Kesehatan, serta tenaga teknis.

Advertisement