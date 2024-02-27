Banyak Keluhan, Erick Thohir Bakal Revisi Tes Bahasa Inggris Rekrutmen Bersama BUMN 2024

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir bakal merevisi tes bahasa Inggris dalam program Rekrutmen Bersama BUMN 2024. Perbaikan perlu dilakukan agar peserta tidak kesulitan saat mengerjakan tes bahasa tersebut.

Tak hanya itu, perbaikan juga akan dilakukan Kementerian BUMN melalui Forum Human Capital Indonesia (FHCI) untuk persyaratan hingga usia calon peserta.

“(Isu masalah persyaratan, usia, soal bahasa inggris susah? Itu nanti direvisi,” ujar Erick saat ditemui wartawan, Selasa (27/2/2024).

Erick sebelumnya juga sempat merespons keluhan peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2023 soal sulitnya tes bahasa Inggris. Dia mengaku mengecek aduan tersebut.

Meski keluh kesah peserta bisa dimediasi, Erick bergurau bila Forum Human Capital Indonesia (FHCI) bisa saja menambah tes bahasa lainnya, misalnya China, Jepang, Inggris, dan Arab.

Untuk diketahui, sejumlah warga net mengeluh tes bahasa Inggris dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2023 lalu. Hal ini pun ramai dibahas di sosial media, khususnya Twitter.