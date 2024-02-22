Mudik Gratis BUMN 2024, Kuota 80.000 Orang

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan sejumlah perusahaan pelat merah kembali menggelar program mudik gratis pada tahun ini. Kuota mudik yang disiapkan sebesar 80.000 orang.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, jumlah kuota itu lebih banyak dari tahun sebelumnya. Adapun pada Lebaran 2023 kuota mudik gratis bersama BUMN sebanyak 65.603 orang.

"Mudik gratis ada. Kuotanya kita tambah, tahun ini 80.000," ujar Arya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, ditulis Kamis (22/2/2024).

Arya mengatakan, mudik gratis 2024 akan tersedia dalam beberapa moda transportasi, yakni kereta, bus, dan kapal laut. Meski begitu, dia belum merinci lebih jauh mudik gratis tahun ini, seperti cara mendaftar dan jumlah BUMN yang terlibat.

Namun, bila berkaca dari program mudik gratis tahun lalu, masyarakat perlu mendaftarkan diri melalui website yang disediakan BUMN ataupun mendaftar langsung ke kantor BUMN.