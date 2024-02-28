Advertisement
HOME FINANCE

Sediakan Layanan Lengkap Perbankan, BRI Dukung Keberhasilan Otorita Ibu Kota Nusantara

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |10:52 WIB
Sediakan Layanan Lengkap Perbankan, BRI Dukung Keberhasilan Otorita Ibu Kota Nusantara
BRI dukung keberhasilan Otorita Ibu Kota Nusatara dalam penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan (Foto: Dok BRI)
A
A
A

Jakarta – Sebagai wujud komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk mendukung keberhasilan perpindahan Ibu Kota Negara, perseroan bersinergi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.

Hal ini menjadi wujud komitmen BRI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk bagi program-program pemerintah dan juga seluruh ASN. Tanda tangan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto dan Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya di Jakarta (27/11/2023).

Agus Noorsanto mengatakan, pihaknya siap untuk memberikan layanan terbaik didukung dengan jaringan BRI yang terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia. “Kami yakin dengan penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini akan memberikan suatu nilai tambah yang lebih dan saling menguntungkan kepada OIKN,” ujarnya.

Sinergi ini, lanjutnya, diharapkan dapat mempermudah ASN OIKN dalam memperoleh layanan perbankan berbasis teknologi informasi, seperti pengelolaan payroll, tunjangan kinerja, pinjaman pegawai, KPR, Kartu Kredit dan lain sebagainya.

Layanan tersebut didukung dengan digitalisasi BRI yang diantaranya melalui BRImo, Digital Saving BRI, BRIspot dan BRIguna Digital, QRIS, BRI Credit Card Mobile, dan lain sebagainya. Selain itu untuk layanan di level Kementerian/Lembaga, BRI juga memiliki layanan Virtual Account (VA) Satker sebagai pengganti Giro Pemerintah sesuai PMK 183, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan QLola by BRI.

Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya menyambut baik dengan adanya sinergi ini. “Kami (Otorita IKN) harap bahwa dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, bisa memperkuat langkah bersama yang telah dilakukan bersama BRI dan langkah langkah lain di masa depan,” ujar Jaka.

“Dengan pembangunan yang masih hingga 21 tahun mendatang, kebutuhan untuk memfasilitasi munculnya industri dan pengusaha baru tentu juga perlu dipenuhi. Oleh karena itu kehadiran BRI turut membantu pembangunan yang ada di Nusantara,” tuturnya.

Halaman:
1 2
