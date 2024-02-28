Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Rincian Lowongan Formasi CPNS dan PPPK Guru pada Seleksi CASN 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |05:12 WIB
Berikut Rincian Lowongan Formasi CPNS dan PPPK Guru pada Seleksi CASN 2024
Pendaftaraan CPNS 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membuka kebijakan formasi khusus bagi pengadaan tenaga pendidikan dan kesehatan pada rekrutmen tahun 2024.

Hal ini dilakukan sebagai peningkatan kualitas tenaga pendidik, baik dari jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan kualitas rekrutmennya.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, dari total kebutuhan ASN tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22% dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.

“Dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di Pemda telah disiapkan 419.146 atau 22,45 persen untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah,” ujar Menteri Anas dikutip, Selasa, 27 Februari 2024.

Sedangkan, kebutuhan instansi pusat terdiri dari 207.247 CPNS yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Selain itu, 221.936 kebutuhan PPPK akan dibuka lowongan guru, tenaga Kesehatan, serta tenaga teknis.

Halaman:
1 2
