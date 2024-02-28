Kenapa Taylor Swift Tidak Pernah Konser di Indonesia?

JAKARTA - Mengulik kenapa Taylor Swift tidak pernah konser di Indonesia? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi para penggemarnya. Pasalnya, konser Taylor Swift bertajuk “The Eras Tour” akan digelar di Singapura pada 2-4 Maret 2024 berlanjut pada 7-9 Maret 2024 di Stadion Nasional Singapura, Singapura.

Namun, mantan kekasih Harry Styles ini tidak menggelar konser di negara Asia Tenggara lainnya. Termasuk Indonesia yang tidak masuk list konser Taylor Swift.

Lantas kenapa Taylor Swift tidak pernah konser di Indonesia? Adapun akun Twitter, @fachrizaalghani menyebut bahwa Pemerintah lah yang membuat pelantun Enchanted itu tak mau singgah di Indonesia.

“RUMITNYA INI KENAPA TAYLOR SWIFT MELEWATKAN JAKARTA UNTUK TOUR ERAS. JADI INI SEMUA KESALAHAN REGULASI PEMERINTAH KITA,” tulis akun itu.

Dalam cuitannya, akun tersebut mengatakan bahwa awalnya Taylor Swift sempat berniat menggelar konsernya di Jakarta. Bahkan ia disebut akan tampil di Jakarta International Stadion (JIS) untuk menghibur jutaan penggemarnya.