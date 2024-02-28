Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Taylor Swift Tidak Pernah Konser di Indonesia?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |11:27 WIB
Kenapa Taylor Swift Tidak Pernah Konser di Indonesia?
Ilustrasi kenapa Taylor Swift tidak konser di Indonesia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik kenapa Taylor Swift tidak pernah konser di Indonesia? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi para penggemarnya. Pasalnya, konser Taylor Swift bertajuk “The Eras Tour” akan digelar di Singapura pada 2-4 Maret 2024 berlanjut pada 7-9 Maret 2024 di Stadion Nasional Singapura, Singapura.

Namun, mantan kekasih Harry Styles ini tidak menggelar konser di negara Asia Tenggara lainnya. Termasuk Indonesia yang tidak masuk list konser Taylor Swift.

Lantas kenapa Taylor Swift tidak pernah konser di Indonesia? Adapun akun Twitter, @fachrizaalghani menyebut bahwa Pemerintah lah yang membuat pelantun Enchanted itu tak mau singgah di Indonesia.

“RUMITNYA INI KENAPA TAYLOR SWIFT MELEWATKAN JAKARTA UNTUK TOUR ERAS. JADI INI SEMUA KESALAHAN REGULASI PEMERINTAH KITA,” tulis akun itu.

Dalam cuitannya, akun tersebut mengatakan bahwa awalnya Taylor Swift sempat berniat menggelar konsernya di Jakarta. Bahkan ia disebut akan tampil di Jakarta International Stadion (JIS) untuk menghibur jutaan penggemarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177760//lilah-VRd4_large.JPG
Taylor Swift Donasi Rp1,7 Miliar untuk Fans Kecilnya yang Idap Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/205/3176760//taylor_swift-xZWw_large.jpg
Taylor Swift Buat Gebrakan Lagi, Bakal Rilis Dokumenter dan Film The End of an Era
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174934//taylor_swift_dan_travis_kelce-a3oM_large.jpg
Taylor Swift Bantah Bakal Pensiun Bermusik setelah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166297//harga_cincin_georgina_rodriguez_lebih_mahal_ketimbang_cristiano_ronaldo_georginagio-1tLm_large.jpg
Cincin Tunangan Taylor Swift Terlihat Murah Dibandingkan Georgina Rodriguez yang Punya Pacar Sekelas Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/33/3165939//taylor_swift_dan_travis_kelce-2Rsm_large.jpg
Taylor Swift Tunangan, Donald Trump Beri Ucapan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/33/3165913//taylor_swift_dan_travis_kelce-EWnd_large.jpg
Hot Gossip: Taylor Swift Dilamar, Alasan Pratama Arhan Bercerai Akhirnya Terungkap
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement