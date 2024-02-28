Harga Emas Antam Naik Rp2.000, Kini Dijual Rp1.134.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp2.000 menjadi Rp1.134.000 per gram pada, Rabu (28/2/2024).

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.132.000 per gram pada Selasa (27/2/2024).

Harga jual kembali (buyback) emas batangan juga naik Rp2.000 menjadi Rp1.026.000 per gram sama dibandingkan harga buyback pada Selasa (27/2/2024) senilai Rp1.024.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

BACA JUGA: IKN Gandeng Canberra Kerja Sama Pengembangan Ibu Kota

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Rabu: