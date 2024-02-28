IKN Gandeng Canberra Kerja Sama Pengembangan Ibu Kota

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjalin kerja sama dengan Otorita Ibu Kota Canberra Australia (The National Capital Authority of The Commonwealth of Australia) terkait pengembangan ibu kota.

“Ini adalah capaian baru bagi kita (Otorita IKN) untuk bekerja sama dengan (Otoritas Pemerintah Ibu Kota) Canberra. Kami berharap pertukaran pengetahuan bisa terjadi untuk hal-hal yang khusus dimiliki oleh kedua kota,” ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dikutip Antara, Rabu (28/2/2024).

Kerja sama ini meliputi pembangunan, promosi dan menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan oleh kedua pihak. Canberra dengan perencanaan dan manajemen perkotaan dinilai mampu menjadi mitra pembangunan bagi Nusantara.

CEO of National Capital Authority of Australia Sally Barnes antusias atas kerja sama dengan Otorita IKN.

“Pembangunan Nusantara dengan konsep berkelanjutan dan hijau menjadi daya tarik di abad ke-21, akan mendapat banyak dukungan dari masyarakat luas termasuk kami,” kata Sally.