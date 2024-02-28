Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Integrasikan Tokopedia dan TikTok, GOTO Butuh Waktu 1,5 Bulan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |19:27 WIB
Integrasikan Tokopedia dan TikTok, GOTO Butuh Waktu 1,5 Bulan
Goto butuh waktu 1,5 bulan integrasikan tiktok dengan tokopedia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) melakukan proses integrasi entitas Tokopedia dengan TikTok, setelah menjalin kemitraan strategis sejak akhir tahun 2023.

Direktur/Head of External Affairs GOTO, Nila Marita mengatakan proses migrasi layanan antar-kedua entitas hampir rampung. Ia mengharapkan dapat ini akan rampung paling lambat dalam waktu setengah bulan.

“Saat ini proses belanja, pembayaran, hingga check -out transaksi telah terpisah dari aplikasi TikTok dan terjadi di sistem back-end Tokopedia. Harapan kami proses ini akan selesai paling lambat dalam waktu satu setengah bulan atau sesuai dengan masa uji coba,” kata Nila dalam Public Expose Insidentil, Rabu (28/2/2024).

Kemitraan Tokopedia dan TikTok telah berlangsung sejak Desember 2023, yang ditandai dengan kampanye beli lokal yang melibatkan ribuan merchant lokal.

Sebuah survei dari GOTO terhadap merchant lokal, terdapat pertumbuhan penjualan produk sebesar 125% dibandingkan periode September 2023.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
