HOME FINANCE HOT ISSUE

Grab dan GOTO Merger? Ini Jawabannya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |03:11 WIB
JAKARTA - Grab Holdings Ltd dan GoTo Group (GOTO) telah memulai kesepakatan untuk melakukan penggabungan alias merger.

Hal tersebut sebagai sebuah kombinasi potensial yang bertujuan untuk mengatasi kerugian yang telah dialami oleh kedua perusahaan selama bertahun-tahun, akibat persaingan yang ketat di antara keduanya.

Melansir Bloomberg, Jumat, 9 Februari 2024, kedua perusahaan yang juga merupakan pemimpin layanan pesan-antar makanan di wilayah berpenduduk lebih dari 650 juta orang itu sedang melakukan diskusi awal tentang berbagai skenario terkait merger.

Salah satu opsi potensial yakni, Grab yang berbasis di Singapura mengakuisisi GOTO dengan menggunakan uang tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Sumber Bloomberg menambahkan bahwa, perusahaan Indonesia lebih terbuka terhadap kesepakatan setelah Patrick Walujo mengambil alih posisi chief executive officer (CEO) tahun lalu.

“Diskusi telah berlangsung, pemegang saham utama kedua perusahaan mendukung kesepakatan, dan telah mendorong pembicaraan,” kata sumber yang tidak ingin disebut namanya, dikutip dari Bloomberg.

Halaman:
1 2
