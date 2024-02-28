Dikabarkan Merger dengan Grab, Ini Penegasan GOTO

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menerangkan soal kabar akan bergabung dengan Grab. Di mana hal tersebut juga menjadi sorotan Bursa Efek Indonesia.

Manajemen mengungkapkan bahwa terdapat artikel yang bertebar di kalangan media berisi spekulasi kemungkinan aksi korporasi yang melibatkan kompetitor. Ini terjadi pada Jumat, 9 Februari 2024.

Inilah yang membuat regulator dan operator pasar modal Bursa Efek Indonesia (BEI) mengirimkan sederet pertanyaan kepada GOTO untuk mengonfirmasi pemberitaan tersebut pada Senin 12 Februari 2024.

Direktur/Group Chief Corporate Office dan Group General Counsel GOTO, Pablo Malay mengatakan, pihaknya menegaskan tidak sedang melakukan diskusi terkait merger dengan Grab.

“Kami tidak sedang melakukan diskusi yang berkaitan dengan rumor tersebut. Selain itu, tidak ada pemegang saham pengendali yang mengindikasikan kepada kami bahwa mereka sedang mendiskusikan hal tersebut,” katanya dalam Public Expose Insidentil, Rabu (28/2/2024).

Sebagai perusahaan publik yang tunduk terhadap regulasi pasar modal, Pablo menegaskan pihaknya akan selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan.

“Apabila terdapat informasi material yang melibatkan perseroan, kami akan menyampaikan keterbukaan informasi sesuai ketentuan,” papar pria berkewarganegaraan Australia tersebut.