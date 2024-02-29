Advertisement
RS Hermina (HEAL) di IKN Beroperasi Bertahap pada Agustus

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |16:39 WIB
JAKARTA – Penglola RS Hermina PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) menargetkan rumah sakit di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara beroperasi pada Agustus 2024 mendatang. Rumah sakit tersebut akan beroperasi secara bertahap dan fokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA).

“Kami targetkan beroperasi Agustus. Pada saat Presiden melakukan upacara kemerdekaan rumah sakit sudah berdiri dan sudah bisa menerima pasien,” kata Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategis HEAL, Yulisar Khiat kepada wartawan di Jakarta pada Kamis (29/2/2024).

Untuk pembangunan rumah sakit di IKN Nusantara, perseroan menggelontorkan dana sebesar Rp650 miliar. Dana tersebut merupakan bagian dari anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) HEAL yang sebesar Rp2 triliun tahun ini.

“Rumah sakit di IKN ini sesuai dengan ketentuan, harus memiliki persyaratan internasional,” imbuh Yulisar.

Sejalan dengan pertumbuhan jangka panjang, serta peningkatan daya saing, perseroan akan menambah jejaring rumah sakit dan pengembangan layanan. Tahun ini, HEAL akan membangun lima rumah sakit baru yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur, IKN, Kalimantan Timur, dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Untuk RS Hermina di di PIK 2 akan beroperasi pada kuartal IV, mengikuti jadwal pembukaan entrance tol PIK 2.

